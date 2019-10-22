Политическая раздробленность

В Молдове в минувшие выходные прошли муниципальные выборы, результаты которых, как считается, должны стать определенным тестом на крепость и долговечность правящей коалиции, состоящей из таких несхожих между собой сил, как промосковская Партия социалистов (ПСРМ) и прозападный партийный блок ACUM.

Кроме того, есть мнение, что итоги голосований позволят дать ответ на вопрос, кто может далее чувствовать себя увереннее у штурвала власти – промосковские или прозападные.

Местные выборы состоялись 20 октября. Гражданам предстояло избрать 898 глав местных администраций и 11 580 советников на четырехлетний срок. В них приняли участие 1 миллион 173 тысячи 834 граждан с правом голоса, что составляет 41,68% от количества тех, кто был включен в избирательные списки.

По итогам первого тура всеобщих местных выборов определены примары (мэры) 518 населенных пунктов из 898. Во втором туре будут выбраны примары еще 380 населенных пунктов.

Сразу по завершении первого тура президент Игорь Додон поспешил заявить, что местные выборы в республике прошли свободно и демократично и это доказывает, что страна идет «по верному пути».

Глава Молдовы призвал партии скорее приступить к работе и обратить внимание на то, что многие граждане отказались участвовать в голосовании.

Бодрый тон Додона можно понять. Ведь пока его ПСРМ имеет лучшие позиции.

И одни кандидаты в примары уже празднуют победу, другие готовятся ко второму туру, а в большинстве районных и городских советов уже готовятся к переговорам о формировании местных коалиций.

Всех интересует, кто станет мэром в Кишиневе, однако для политиков результаты на местах не менее важны. Там, в районах, в селах и городках Молдовы — их главный ресурс. Залог победы или поражения на будущих выборах в парламент.

И первое место сейчас удерживает ПСРМ — социалисты набрали больше всех голосов на выборах в советы в 15 районах и муниципиях. В четырех районах у социалистов в советах большинство, свыше половины голосов.

Блок ACUM набрал больше всех голосов на выборах в местные советы в 12 районах и муниципиях. На третьем месте по числу побед бывшая правящая Демпартия, она на первой строчке в 6 районах.

Однако до полной ясности, в цвет какого партийного флага окрасится тот или иной район или город на политической карте Молдовы, еще далеко.

Сначала новым советникам предстоит сформировать большинство (чаще всего — коалиционное) в районных советах и выбрать председателей районов. Процесс этот в Молдове всегда был невероятно тяжелым.

ПСРМ уже направила блоку ACUM официальное предложение о создании коалиции в муниципальном совете Кишинева. В столице социалисты, хотя и улучшили результат 2015 года (22 советника вместо 19), но не сумели завоевать большинство.

Если эта инициатива найдет отклик в руководстве ACUM, значит и в районах попытки создать коалиционное большинство будут предпринимать прежде всего фракции ПСРМ и ACUM.

Кстати, по сообщению ЦИК, кандидаты Демпартии взяли больше всех мест примаров и возглавят 191 из 518 примэрий, где победитель определился с первого тура.

На втором месте — ПСРМ, чьи представители завоевали места мэров в 124 примэриях. Третье место — у блока ACUM, их кандидаты победили с первого тура в 82 примэриях.

Все помнят драму, которую пережила Демпартия в начале лета, когда она потеряла большинство в парламенте, ее лидер олигарх Влад Плахотнюк бежал из страны, а саму партию обвинили в содействии попытке госпереворота. После этого многие политологи предрекали партии провал на местных выборах. Тем неожиданнее оказался успех, казалось бы, пикирующего политформирования.

Демократы заявили, что по числу примаров ушедшая в оппозицию партия превзошла собственный результат 2015 года, когда ДПМ находилась у власти. Причем второй тур также может добавить примаров демократам — за кресла мэров в ноябре будут бороться 175 их кандидатов.

Лидеры блока ACUM, Майя Санду и Андрей Нэстасе, никаких особенных побед не празднуют. Например, в своем поствыборном спиче Санду говорила, в основном, о том, что выборы наконец-то прошли свободно, без запугивания и принуждения, и это прекрасно.

Если же говорить в общем и целом, для заявлений об абсолютной победе нет причин ни у одной из партий. Впрочем, нельзя сказать, чтобы кто-нибудь из них потерпел и сокрушительное поражение. Политический ландшафт Молдовы после выборов остается «лоскутным одеялом», где конкурентам приходится договариваться, чтобы не парализовать жизнь района, города или села. А значит, высока вероятность и того, что такие результаты не особо скажутся на дальнейшем существовании столь разномастной правящей коалиции, где премьер-министр и полправительства связывают будущее страны с Западом, а президент и спикер парламента – с Москвой.