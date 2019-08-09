Политическая борьба в Кыргызстане не закончилась, наоборот, она только начинается

Клановая система управления, к сожалению, является неотъемлемой частью политэкономической жизни всего постсоветского пространства. Даже в тех странах, где, казалось бы, присутствует относительно демократическая система.

Несмотря на то, что все государства «эсенговья» громко кричат о своей демократии, тем не менее, данные модели демократии являются оскорблением для древних греков, отцов основателей демократической системы.

Кыргызстан, одна из тех стран, где внешняя демократическая оболочка имеется, хотя бы, по быстроменяющемуся руководству страны. Последние президентские выборы зафиксировали в этой стране легитимную, бесконфликтную, на первый взгляд, передачу власти. В реальности же, демократия в Кыргызстане – это рычаг, позволяющий всем криминальным и полукриминальным кланам бороться за весьма ограниченные ресурсы страны (бюджет страны всего 7,5 млрд. долларов).

Одним из примеров подобной клановой войны произошел в эти дни. Вечером 7 августа в селе Кой-Таш сторонники Атамбаева отбили попытку спецназа задержать бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Не менее тысячи милиционеров не смогли подойти к дому Атамбаева из-за баррикад, возведенных местными жителями. Милиция и сторонники Атамбаева начали закидывать друг друга камнями. Позже милиция уехала из Кой-Таша, сторонники Атамбаева разошлись. В ходе беспорядков от пулевого ранения погиб один из спецназовцев. Пострадали 52 человека.

Среди местных жителей то и дело звучали призывы, провести на следующий день митинг у «Белого дома» в Бишкеке, с требованием отставки президента Сооронбая Жээнбекова. Экс-президент, в частности, отметил, что попытка его задержания была незаконной. Он призвал власти прекратить такие действия, потому что, по его мнению, это «плохо кончится».

В свою очередь президент Кыргызстана, заявил о том, что силовые структуры постарались не допустить обострения ситуации.

«Несмотря на то, что с атамбаевской стороны было применено огнестрельное оружие, специальные силы не пользовались боевыми патронами. Я посчитал, что пусть лучше пострадает авторитет власти, чем прольется кровь соотечественников», — заявил президент.

По его словам, по названным фактам возбуждено уголовное дело, виновные обязательно понесут наказание.

«Если до вчерашнего дня Атамбаева к следователю приглашали в качестве свидетеля, то теперь к нему будет отношение как к подозреваемому в тяжелом преступлении», — заявил президент.

Комментируя ситуацию «Зеркало» кыргызский политолог Сергей Масаулов, сказал, что для того, чтобы ситуация в Кыргызстане не скатилась к гражданской войне необходимо снять все взаимные претензии и не обвинять друг друга на правовом поле.

«Правовое поле в нашей стране еще не восстановилось после 2005 года. Поэтому ссылки на правовые органы, суды и так далее не совсем уместны. Лучше этим двум политикам (Атамбаеву и Жээбекову) договориться, снять по списку все взаимные претензии и перейти к взаимному циклу, а именно провести досрочные парламентские выборы», — сказал он.

По словам эксперта, конфликт между политиками заключается в том, что Атамбаев, несмотря на то, что ушел из власти, собирался править государством неофициально.

«Жээнбекова он продвигал и поставил на пост президента, чтобы тот управлял, но не правил. Атамбаев попытался править страной за кулисами, но не тут то было, его «ставленник» на это не согласился. Ситуация еще усугубляется тем, что Атамбаев представляет северные кланы, а президент Жээнбеков южные кланы.

Получается, что сейчас может разгореться конфликт между Севером и Югом, фактически это борьба двух президентов, бывшего и нынешнего, за власть. Если сейчас спросить у бишкекчан, как им данная ситуация, людям все равно, и реакция простая: «Пусть они ( политики) разберутся между собой, а нам это не надо», — добавил политолог.

Отвечая на вопрос, нет ли в данном противостоянии геополитического контекста, Масаулов сказал, что во всем происходящем никакой геополитики нет.

«Сейчас есть определенные разногласия с Китаем в Нарынской области, где работали китайцы на золотодобывающих рудах. Да, там есть конфликт, и китайцев пытаются выбить оттуда, но геополитического подтекста в конфликте президента и экс-президента нет», — добавил он.

Аналитик отметил, что «к сожалению, есть все предпосылки к гражданской войне».

«Сейчас в Кыргызстане, наблюдается засилье во власти южных кланов. А северяне, убежденные, что их лишают законных мест в управлении государством, готовые отстаивать свое право на власть.

Если подобное обострение будет продолжаться и дальше, то Атамбаев будет лидером северных кланов, как бы его там не любили, а его на Севере страны очень многие недолюбливают, так как он, с их точки зрения погряз в сомнительных операциях. Тем не менее, его будут защищать как северянина и выступят против президента южанина «, — резюмировал он.

Но как стало известно во время подготовки публикации, экс-президент Алмазбек Атамбаев все же сдался властям и отказался от сотрудничества со следствием. Ему предъявлены обвинения по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году. Прокуратура Киргизии сообщила, что экс-президент может быть причастен и к другим преступлениям: например, к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконному изъятию земель, узурпации власти.

Несмотря на это нельзя считать, что политическая борьба в Кыргызстане закончилась, наоборот, она только начинается. Теперь Атамбаев, своим присутствием в тюрьме будет давить на нынешнюю власть, уже как политзаключенный режима, что еще больше обострит ситуацию.