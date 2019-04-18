Полезность собак для здоровья их хозяев подтверждена учеными

Наблюдения за жизнью британских собаководов подтвердили популярное представление о том, что «лучшие друзья человека» заставляют его вести намного более активный образ жизни. Это должно защищать владельцев питомцев от болезней сердца и сосудов и ожирения, пишут ученые в журнале Scientific Reports.

«Мы не говорим, что всем людям обязательно нужно завести собаку ради того, чтобы стать здоровыми, особенно если человек не готов ухаживать за животным. Скорее, наши данные указывают на то, что властям городов следует создавать среду для удобных прогулок с собаками, которые стимулировали их владельцев проводить больше времени на улице», — отмечают исследователи.