Полезное с приятным: граждане совмещают в командировках работу и отдых

Сейчас все больше людей ездят в командировки, где встречаются с партнерами по бизнесу, а также участвуют в различных конференциях, семинарах, тренингах, проходящих в других городах и странах. Как правило, эти рабочие поездки длятся недолго — дня 2-3. Вроде бы, это возможность увидеть новые места, получить порцию новых впечатлений, но обычно все, что видят такие путешественники – это аэропорт, отель, парочку ресторанов, а также конференц — зал, где проходит мероприятие. Иногда остается время погулять по ночному городу, и уже пора собирать чемоданы, чтобы возвращаться обратно. Такие поездки, особенно если они дальние, изматывают, а по приезду тут же нужно включаться в рабочий процесс, толком не отдохнув с дороги.

Обидно, скажем, оказаться в США или Китае, пролетев полмира, и ничего там не посмотреть. Но в последние годы многие стали пользоваться командировками для того, чтобы приехать до начала рабочей части или остаться после ее окончания еще на пару, а то и больше дней. Такое совмещение работы и отдыха дало название новому виду туризма «bleisure» от слов business и leisure. Нескольких дней работнику достаточно, чтобы посмотреть основные достопримечательности, посетить выставки и музеи, устроить фотосессии в городе, в общем, провести время так, чтобы было о чем вспомнить по возвращении.

Bleisure сейчас набирает популярность во многих странах, в частности, в соседней России. А по данным The Global Business Travel Association (GBTA), более 60% бизнес-путешественников выбирают такой вид путешествий, преимущественно это молодые люди 25-35 лет и те, кто попадают в возрастную категорию от 45 до 54 лет.

Как рассказал # председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев, в нашей стране этот вид туризма практикуется уже очень давно, просто сейчас у него появилось название. «Если говорить о командировках внутри страны, то многие, зная, что поедут в живописные места, берут с собой членов своих семей, особенно часто берут детей. Например, я в свое время организовал поездку врачей в горные села. Они и работали и отдыхали, взяв туда, кто детей, кто внуков. В таких поездках дорога, работа, а часто и питание оплачиваются, а вот если кто-то решит продлить пребывание и отдохнуть, то уже платит из своего кармана. Если человек остается в другом городе или в стране не менее, чем на три дня, он уже автоматически подпадает под определение «турист»,– сказал он.

Что касается поездок в другие страны, то, по мнению Н.Агаева, если работодатель ценит своего сотрудника, то он не будет против того, чтобы тот отдохнул пару дней, тем более что, работник может взять часть отпуска на это время.

А вот вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов считает, что такой вид туризма в Азербайджане не особо распространен. По его словам, далеко не многие работодатели готовы предоставить работнику возможность такого отдыха, пусть и на несколько дней. «Такой короткий отдых может пойти работнику на пользу, он вернется с новыми силами, мотивированный на труд, и, возможно, узнавший во время отдыха что-то, что потом сможет использовать в своей деятельности. Особенно нужен такой перерыв для людей творческих профессий. Но работодатели, не все, конечно, но многие, думают только о том, как получить побольше прибыли да побыстрее, и воспринимают bleisure, как потерю определенной финансовой прибыли. Нужно им объяснять, что отдохнувший работник им выгоден больше, чем тот, у кого уже не осталось сил что-то делать. Такой вид туризма можно использовать как поощрение за успехи в работе. Кстати, можно попросить сотрудника взять в дорогу ноутбук, если появится срочная работа, которую можно будет выполнить дистанционно»,–сказал Дж.Исмаилов.

По словам заведующего кафедрой туристического бизнеса Азербайджанского университета туризма и менеджмента, профессора Бахадура Билалова, бизнес туризм всегда связан с работой, и именно на нее приходится большая часть времени в подобной поездке.

Если речь о поездке в регион, то не так много людей решают остаться на несколько дней, так как такую поездку они смогут финансово осилить самостоятельно в удобное для них время. Другое дело дальние командировки в страны, в которые трудно и дорого попасть из-за визовых сложностей и дорогих авиа- билетов. Если граждане едут в такие места, то, безусловно, стараются использовать работу для того, чтобы и отдохнуть.

«Так они экономят на билетах, а порой и на отеле, хотя отель в дополнительные дни обычно оплачивают сами. Но всегда можно найти бюджетное жилье. К тому же, люди получают деньги на командировочные расходы, и этот момент утвержден Кабмином. Размер выплат зависит от того, в какую страну командирован работник», – сказал Б.Билалов.