Полад Бюльбюльоглу пригласил Кикабидзе в Баку

Сайт «Вестник Кавказа» обратился к послу Азербайджанской Республики в РФ Поладу Бюльбюльоглу с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию вокруг пограничного монастырского комплекса Давид Гареджи (Кешикчидаг).

— Уважаемый Полад Бюльбюлевич, Вахтанг Кикабидзе прокомментировал нашему сайту происходящее в грузино-азербайджанских отношениях вокруг приграничного монастырского комплекса. Также он обратился к своим друзьям из Азербайджана, в том числе и к Вам. Что Вы могли бы добавить?



— В первую очередь, хочу поблагодарить Вахтанга, своего старого, доброго друга, за то, что он не остался в стороне и выразил своё мнение в связи с последними инцидентами на азербайджано-грузинской границе. Полностью разделяю его мнение. Отслеживая хронологию событий и анализируя происходящее, складывается мнение, что всё это является тщательно запланированной провокацией для того, чтобы рассорить два братских народа.

Здесь, во избежание всяких нежелательных сценариев, особая ответственность падает, кроме соответствующих государственных органов, и на интеллигенцию наших стран. Мне кажется, что кроме констатации факта, надо обратиться к экстремалам, которых явно подталкивают к незаконным действиям, с призывами остановиться и дать возможность комиссиям наших стран решить этот вопрос. Думаю, что и грузинские государственные органы должны действовать более решительно, пресекая провокационные действия. Как известно, созданы комиссии, которые ведут скрупулёзную работу по решению данного вопроса во благо двух государств. Также хочу особо подчеркнуть роль простых граждан наших стран, которые, по моему мнению, должны проявить мудрость и не поддаваться всякого рода провокациям. Азербайджанцы и грузины дружественные народы, которые на протяжении веков живут рядом. Нас объединяет общая история, традиции. Наши великие предки захоронены в Тбилиси. Это Мирза Фатали Ахундов, Мирза Шафи Вазех, Фатали хан Хойски, Гасан бек Агаев и многие другие. Мы не должны допустить реализации чьих-то грязных целей ценой наших отношений, позволить поссорить нас. Разногласия бывают и между соседями, и даже в одной семье, но возникающие проблемы надо решать в дружеской атмосфере. Уверен, что так и будет и благоразумие восторжествует.

Посредством Вашего сайта хотел бы передать большой привет Вахтангу и моей дорогой Нани Брегвадзе, которую я обожаю, и не боюсь в этом признаться. Мы тоже любим Грузию, дорожим нашей дружбой. Буба подчеркнул, что любит азербайджанскую музыку, кухню. В феврале будущего года у меня очередной юбилей. От всей души приглашаю Нани и Бубу в Баку, где они смогут выступить, послушать азербайджанскую музыку, мы сможем пообщаться и насладиться блюдами азербайджанской кухни.

До встречи, дорогие друзья!

(Вестник Кавказа)