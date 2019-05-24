Пол Уилан считает себя жертвой политического киднеппинга

Обвиняемый в шпионаже гражданин США Пол Уилан назвал себя жертвой политического киднеппинга и обвинил следствие в оказании давления в следственном изоляторе, передает ТАСС из зала Лефортовского суда Москвы.

«Мне угрожают, я жертва политического киднеппинга. У меня нет медицинского обслуживания <…>, никакие письма мне не приходят, <…> они пытаются подавить меня», — сказал Уилан.

Он также обвинил следствие в унижении его достоинства и попросил иностранных журналистов привлечь внимание к его положению.

Лефортовский суд в пятницу продлил до 29 августа срок содержания Уилана в СИЗО.

48-летний Пол Уилан, имеющий, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданство Канады и Ирландии, числится руководителем службы безопасности в крупной американской компании Borg Warner, которая базируется в Мичигане и занимается производством различных комплектующих для автомобилей. 28 декабря прошлого года сотрудники ФСБ России задержали его в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

| 2019-05-24T16:53:51+00:00 24 мая 2019, 19:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss