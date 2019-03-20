Поль Погба: Мы хотим, чтобы Сульшер остался

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился мнением о главном тренере команды Уле-Гуннаре Сульшере.

«Конечно, мы хотим, чтобы он остался. Результаты отличные. У меня прекрасные отношения с ним, у него отличные отношения с игроками. Когда футболист доволен, он хочет и дальше оставаться довольным. Сульшер заслуживает этого. Он знает клуб и все о клубе.

Он действительно счастливый тренер, который вернул игрокам уверенность. Это дало нам свободу снова играть и наслаждаться футболом, потому что мы, возможно, утратили это из-за прежних результатов», — сказал Погба. (Sky Sports)