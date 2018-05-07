Покушение на главу МВД Пакистана

В Пакистане совершено покушение на министра внутренних дел Ахсана Икбала. В результате нападения он получил ранение, но выжил, передает GeoTV.

По данным телеканала, министр приехал в свой родной город Наровал для участия в митинге перед предстоящими выборами. Неизвестный выстрелил в министра и ранил его в правое плечо, когда тот уже сел в автомобиль, чтобы покинуть мероприятие. Стрелявшего задержали.

«Стрелок был задержан и допрашивается полицией. Ахсан Икбал находится на лечении в районном госпитале Наровала», — говорится в сообщении правительства Пунджаб (провинция, в которой расположен город) в Twitter.

Отмечено, что жизни министра ничто не угрожает, вскоре его переправят в Лахор.

Как сообщается, в Икбала стреляли примерно с 20 метров из пистолета 30-го калибра (7,62 мм). Подозреваемый — мужчина 20-22 лет, живет в Наровале.

Корреспондент.net

62 просмотров