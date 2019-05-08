Покушавшийся на принца Хисахито житель Японии раскрыл подробности своего поступка

Японские правоохранители арестовали 56-летнего Каору Хасэгаву по подозрению в покушении на 12-летнего принца страны Хисахито — сына наследного принца Акисино. Позднее мужчина признался в подготовке преступления и рассказал, как именно планировал напасть на члена императорской семьи, сообщает life.ru.

Согласно данным издания The Asahi Shimbun, нападение на подростка мужчина намеревался совершить 26 апреля на территории школы, где учился принц Хисахито. Однако мальчика не оказалось на месте, поэтому мужчина просто оставил своё оружие на парте и ушёл. Это были два ножа, соединённых на 60-сантиметровой алюминиевой палке в виде копья с двумя лезвиями, покрашенные в розовый цвет.

— Я хотел, чтобы он знал, что я приходил, — прокомментировал поступок Хасэгава.

Мотивов покушения на юного принца злоумышленник не объяснил, хотя на допросах постоянно критиковал японскую власть за приверженность монархизму, говоря, что при нынешнем раскладе страна не станет лучше.