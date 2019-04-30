Покупка Турцией российских С-400 заставила Германию забеспокоиться

Если Турция покупает систему вооружений, не соответствующую стандартам НАТО, то ей придется «принять во внимание последствия». Об этом заявил посол Германии в Турции.

Посол Германии в Турции Мартин Эрдман заявил о «серьезном беспокойстве», которое испытывает Германия из-за планов Турции по покупке российских зенитных ракетных систем С-400. «Мы хотели бы, чтобы Турция осталась укоренена в западном альянсе, поэтому с беспокойством смотрим на покупку С-400», — заявил он в понедельник, 29 апреля, в Анкаре, пишет Deutsche Welle.

Посол признал, что каждое государство может свободно покупать вооружение на мировом рынке, однако Турции придется «принять во внимание последствия» решения о покупке системы, не соответствующей стандартам НАТО. Германия присоединяется к США и другим партнерам по Североатлантическому альянсу, которые настороженно оценивают этот шаг.