Покупка С-400 для Турции вопрос решенный

Глава управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун отреагировал на утверждения редактора отдела политики немецкого издания «Бильд» Джулиана Репке об отказе Турции от приобретения российских ЗРК С-400, сообщает Агентство Анадолу.

«Дорогой Джулиан, ваши источники недостоверны. Узнайте информацию у меня: процесс закупки С-400 завершен», — написал Алтун в своем Твиттер.

Ранее в пятницу Репке, ссылаясь на дипломатические источники, написал в Твиттере, что Турция откажется от покупки у России систем С-400.