Покупка компьютерного бизнеса Fujitsu компанией Lenovo на стадии завершения

Покупка компьютерного бизнеса Fujitsu компанией Lenovo находится на стадии завершения. Начали сделку в прошлом году, и теперь уже совсем скоро слияние произойдёт, как сообщает Vesti News.ru.

Lenovo уже обладает контрольным пакетом (51%) акций компьютерного бизнеса Fujitsu. Остальное разделено между Банком развития Японии (5%) и самой компанией Fujitsu (44%). Согласно такому распределению, в случае спорных вопросов решение будет принимать именно Lenovo. Договор также касается производства, продажи и лицензии на бренд, экспериментов и создания нового.

На будущих компьютерах Fujitsu фирменное обозначение сохранится, но, по мнению некоторых экспертов, оно может дополниться и знаком владельца контрольного пакета акций в некоторых случаях. Fujitsu это второй крупный производитель ПК, приобретённый Lenovo. Ещё в 2005 году компания подписала договор о покупке компьютерного отдела IBM.

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