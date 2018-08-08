«Покупка» инвалидности или «невиноватое» Минтруда

6 августа состоялось заседание рабочей группы, созданной при Министерстве труда и социальной защиты населения с целью установления инвалидности и усовершенствования реабилитационной системы.

Как сообщил на заседании министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, рабочая группа Минтруда совместно с рабочей группой Министерства здравоохранения исследует случаи ошибочного установления инвалидности. (www.mlspp.gov.az/az/pages/17/40/information/1710).

« В Азербайджане очень распространены случаи «покупки» инвалидности», — заявил «Зеркало» доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла.

Как отметил ученый, при этом настоящие инвалиды, не могут получить положенный им законом статус. «У них нет денег, чтобы «купить» в больницах так называемую форму 88, на основании которой Министерство труда и социальной защиты населения устанавливает группу инвалидности». По словам А. Гейбулла, так называемый «инвалид», заплатив кругленькую сумму, покупает нужный ему эпикриз, который включается в форму 88. «После этого документы направляются в Медико-социальную экспертную комиссию Министерства труда и социальной защиты, где и принимается окончательное решение»», — подчеркнул Адиль Гейбулла.

11 ноября 2016 года Кабинет министров внес изменения в «Положение о медико – социальных экспертных комиссиях».

Согласно этим изменениям, обращение об установлении инвалидности передается из Министерства здравоохранения в электронном виде в Централизованную информационную систему Министерства труда и социальной защиты населения.

Медико-социальная экспертная комиссия на основании информации, изложенной в этом обращении, принимает решение о предоставлении инвалидности.

Изменения, внесенные в «Положение о медико – социальных экспертных комиссиях» направлены на обеспечение полной прозрачности и объективности в процессе установления инвалидности (e-gov.az).

Как объяснить, тогда случаи «покупки» или, как это назвали в минтруда, «ошибочного установления инвалидности»?

По словам руководителя пресс- службы Министерстве труда и социальной защиты населения Фазиль Талыблы, его ведомство тут ни причем. «Ошибочное установление инвалидности происходит на основании формы 88, выданной медицинскими учреждениями.

В настоящее время рабочая группа расследует эти случаи», — заявил руководитель пресс службы «Зеркалу».

«Ко мне часто обращаются за помощью граждане, которые потеряли трудоспособность из – за травм, полученных на производстве. При предоставлении им инвалидности, медико- социальная экспертная комиссия проводит тщательную проверку. У человека, инвалидность налицо: без руки или ноги, а его подвергают медицинскому осмотру. Бывают случаи, когда таким людям отказывают в предоставлении инвалидности», — сообщила «Зеркало» правозащитник, руководитель комитета защиты прав нефтяников Мирвари Гахмаранлы.

Как отметила правозащитник, с помощью взятки практически любой человек может купить себе инвалидность. «Интересно, а как в этих случаях поступают члены медико – социальных экспертных комиссий ? Они не видят, что кандидат на получение инвалидности абсолютно здоровый человек?», — спрашивает Мирвари Гахраманлы.

Вопрос, конечно, не к «Зеркало», но мы ответим: «Не видят… Проблемы у них со зрением… »

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