Покончивший с собой экс-президент Перу оставил предсмертное письмо

Дочь покончившего собой экс-президента Перу Алана Гарсии зачитала его предсмертное письмо на похоронах, в котором он заявил о непричастности к коррупции, сообщает портал El Comercio.

Гарсия покончил с собой утром в среду во время задержания национальной полицией по ордеру, выданному против него в связи с расследованием дела о коррупции. Он подозревался в участии в преступном сговоре и отмывании денег. Кроме того, прокуратура предоставила улики, что бывший президент получил от бразильской строительной компании Odebrecht взятку в 100 тысяч долларов.

«Я исполнил задачу привести к власти апризм (APRA — одна из ведущих политических сил Перу, которая нацелена на защиту коренного населения и малоимущих), и мы снова повысили его социальную значимость. Я верю, что это была цель моего существования», — цитирует портал письмо Гарсии.

«По этой причине и из-за неудач власти наши оппоненты избрали стратегию криминализации меня на протяжении более 30 лет. Но они ничего не нашли, и я снова разгромил их, потому что они никогда не найдут ничего, кроме их спекуляций и разочарований», — писал экс-президент.

Он заверяет, что «не было ни счетов, ни взяток, ни богатства… Другие продаются, я — нет».

«Я выполнил свои обязательства в политике и в действиях ради народа, достигнув целей, которых не достигли другие страны или правительства… Я оставляю моим детям чувство собственного достоинства от принятых решений, моим коллегам — знак моей гордости. И мой труп как выражение моего презрения по отношению к врагам, потому что я исполнил миссию, которую перед собой ставил», — написал Гарсия.