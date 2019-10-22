Поклонников авторского кино в Баку ждет сюрприз

YARAT стал партнером 11-го Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино «Арткино». В этой связи в Баку впервые будет представлен первый киноальманах, в который вошли фильмы – лауреаты фестиваля.

Как сообщает #, показ фильмов пройдет 23 октября в кинозале Центра Современного искусства YARAT. В программу, общий хронометраж которой составил 1 час 31 минуту, вошли 5 фильмов.

Зрителям представят 6-минутный фильм «Сила пластика», автор которого — Владислав Паровозов является последователем традиций пионеров авангарда Фернана Леже, Майи Дерен и других режиссеров, превращавших видеоряд в абсолютный танец, доводивших его до темпоритмического максимума.

Также в программу вошли фильмы режиссера из Чечни Хавы Мухиевой «Дерево», картина Юлии Ситдыйковой «Раковина с океаном внутри», рассказывающая о том, какие интриги происходят в мире вещей, находящихся в одной комнате, «Неудачник» Романа Трофимова, «Ликбез» Аллы Елисеевой и «Женская общага» Андрея Кречетова.

Фестиваль короткометражного кино «Арткино» – один из самых крупных в России фестивалей короткого метра». В конкурсе принимают участие не только студенты и выпускники ведущих киношкол страны, но и независимые авторы. Это единственный кинофорум, который занимается продвижением вошедших в конкурсную программу картин.

Фильмы-лауреаты получают возможность участвовать в Финальном прокатном туре по городам России и стран СНГ.

Показы фильмов пройдут на русском языке. Вход – свободный для всех желающих.