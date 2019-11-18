Покинутую американскую базу в Сирии заняли российские военные

Российские военные заняли бывшую американскую базу в районе водохранилища «Тишрин» на реке Евфрат в Сирии.

На видеоролике, оказавшемся в распоряжении агентства «Анадолу», видно, как колонна автомобилей с российскими флагами въезжает на территорию бывшей военной базы США.

На видео российский генерал беседует с террористом YPG/PKK Шерваном Дервишем, после чего российские военные получают контроль над базой. На фотографии же можно увидить как генерал и террорист обмениваются флагами России и террористов.

На прошлой неделе российские военные заняли базы ВС США «Сыррин» и «Себит» в районе города Айн-аль-Араб (Кобани) к востоку от реки Евфрат.

Район водохранилища «Тишрин» на реке Евфрат был захвачен 27 декабря 2015 года террористами YPG/PKK при поддержке США. Он стал первым сирийским районом, захваченным террористами к западу от реки Евфрат.