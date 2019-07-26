Показательная история

Палата надзора финансовых рынков оштрафовала ООО ABC Telekom (сеть магазинов Kontakt Home) на 1300 манатов, вещают местные СМИ, вызывая безудержную радость у читающих эту новость граждан. Ведь не секрет, что именно на эту торговую сеть многие годы не находят управы, что вызывало массу недовольства у покупателей. Вот только штрафы по упомянутой в прессе статье на практике замечательны своей абсурдностью. В целом же случай показательный, а потому вникаем в подробности странной статьи КоАП, по которой штрафуют бизнес.

По данным Report, в отношении упомянутой компании составлен административный протокол по статье 430.4 Кодекса об административных проступках АР. При этом суть статьи следующая — если бизнес перечислил авансом за границу средства на приобретение товаров и услуг и те не были импортированы в установленный срок, полагается штраф в размере 20-30% от перечисленной суммы.

На практике ситуация примерно следующая: предприниматель приобретает оборудование за границей, часть суммы выплачивая авансом. И вот если в положенный срок товар не прибыл, местный банк, через который производились перечисления, сообщает об этом в Палату надзора и орган финансового надзора штрафует бизнес.

В местных юридических кругах неоднократно указывали на странность подхода к штрафованию бизнеса по этой статье. Скажем, сроки, в которые должны уложиться импортеры, а товар поступить на территорию страны, установлены Центробанком в 270 дней, но в упомянутой статье кодекса они не указаны. И потом, возникает вопрос: ведь если бизнес перечислил деньги контрагенту, а тот не выполнил свои обязательства, либо же подвела компания по перевозке, можно ли считать это виной местного предпринимателя, собственно предполагающей административную ответственность? А если вина не доказана, за что штрафуют бизнес, который, между прочим, может быть сам пострадавшей стороной?

Однако в результате сложившейся практики бизнес еще и штрафуют. Специалисты отмечают, что состав таких правонарушений зачастую противоречит КоАП и понятию презумпции невиновности. Здесь может быть и другой момент. Скажем, бизнес подозревают в сговоре с зарубежным контрагентом для вывода денег, однако в данном случае речь об уголовном преступлении, проходящем по статье 193 — 1 УК, и КоАП совершенно не к месту.

Замечательно и то, что сама резонансная статья кодекса переписана из российского КоАП пункт 5 статьи 15.25. Но местные переписчики оказались к тому же новаторами. И если по российскому законодательству (ст. 19 закона «О валютном регулировании и валютном контроле») сроки исполнения контракта должны быть прописаны в договорах, у нас пошли другим путем. В принятых Центробанком Правилах об осуществлении операций в иностранной валюте резидентами и нерезидентами срок установлен в 270 дней.

Таким образом, если предприниматель не привез товар в течение упомянутого срока и не представил таможенную декларацию в банк, финансовая организация в течение двух дней обращается в Палату и орган финнадзора в течение 48 часов обращается в суд. Эксперты отмечают, что у ЦБА нет полномочий устанавливать такой срок, поскольку упомянутые правила Центробанка считаются актами нормативного характера, являются по закону таковыми. При этом согласно ст. 1.0.3 Конституционного закона «О нормативно-правовых актах», акты нормативного характера могут приниматься только для ограниченного круга субъектов. В данном случае это значит, что Центробанк может устанавливать правила только для банков, он не может устанавливать сроки для бизнеса, поскольку это не в его полномочиях.

В частности отмечается, что в указе Президента «О применении кодекса об административных правонарушениях», ничего не сказано, какой именно орган должен устанавливать сроки, упомянутые статьей 430.4 КоАП. А потому логично предположить, что данное обстоятельство вытекает из договоров.

Словом, даже специалистам этой сферы непонятно, почему сроки поступления товаров и услуг не оговариваются в самих контрактах бизнеса, а устанавливаются Центробанком и кто виноват, если партнер по бизнесу подведет… Ведь штраф полагается в случае правонарушения, а его нужно еще доказать – причем, не просто превышение установленного срока в 270 дней, следует доказать вину бизнеса. Кстати, по этому вопросу «Зеркало» уже обращалось в пресс-службу Центробанка, однако ответа не последовало.

Что же касается компании «Контакт хом», послужившей поводом для написания этой статьи, в неоднократных интервью «Зеркало» правозащитник и глава неправительственной организации Эйюб Гусенов говорил о многочисленных жалобах на эту бизнес-структуру со стороны населения. По данным правозащитника, попытки граждан связаться с руководством, выйти на главный офис остаются без результата. «Этого не могут сделать не только простые граждане, но даже наша организация. Кроме того, в этой торговой сети покупателям выдают фальшивые чеки с печатью «оплачено». Это не документ и его невозможно предъявить в суде», — сообщал Гусейнов. А потому примечательно, что резонансная статья КоАП настигла даже этот бизнес.