Пока не будет найден достойный кандидат, Бенсалах будет исполнять обязанности главы Алжира

Конституционный совет Алжира решил продлить полномочия Абделькадера Бенсалаха на посту временного главы страны до избрания нового президента, сообщает местная газета El-Khabar со ссылкой на заявление совета.

Ранее в воскресенье Конституционный совет Алжира отверг досье обоих кандидатов, подавших документы на регистрацию для участия в президентских выборах 4 июля. Таким образом, проведение голосования в установленный срок невозможно, говорится в заявлении совета.

Газета отмечает, что в заявлении совета содержится конституционное решение о сохранении Бенсалаха на посту временного главы государства после истечения срока переходного периода, который он возглавляет.

В заявлении совета отмечается, что основная задача главы Алжира заключается в организации президентских выборов. Также сообщается, что Бенсалаху предстоит снова созвать избирательную комиссию.