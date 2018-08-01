Памяти Орхана Джемаля

…Никогда не мог себе представить, что буду писать этот материал. Слишком больно писать о человеке, с которым дружил, которого любил и почитал. Весть о смерти журналиста азербайджанского происхождения Орхана Джемаля, потрясла меня.

Сначала я не поверил, в надежде найти опровержение, я стал звонить близкому другу Орхана, Максиму Шевченко, наконец, тот снял трубку. Когда я услышал голос Максима, все стало ясно, никогда не забуду этот момент моей жизни.

«Да Ниджат, я тело не видел, но эта информация — правда. Орхан был смелым и достойным человеком. Я ему говорил, что там опасно, но он все равно поехал. Это достойная смерть, храбрая, он был бесстрашным человеком. Он мне был как брат, для мужчины — это достойная смерть», — сказал он, передав в трубке телефона все те чувства, которые испытывал в тот миг.

Я не мог и не хотел поверить в это, в голове стоял шум, я ничего не слышал и ни на что не мог реагировать.

Впервые, я увидел Орхана в 2014 году, когда пришел в офис покойного Гейдара Джемаля. Великого сына азербайджанского народа и России. Его лично я считал своим учителем. Он на многое открыл мне глаза, показывая иную сторону мировой политики. Всегда поражался его энергии и не уставал слушать его, а те, моменты, которые я не понимал, покойный Гейдар, терпеливо объяснял. Уверен, придет время и следующее поколение, будет говорить нам: «Вы жили и видели Гейдара Джемаля».

Когда, я зашел в офис, Орхан тихо сидел за компьютером и что-то читал. Я был удивлен тем, как он похож на своего отца, мимика, взгляд, речь, такой же проницательный и степенный. Просто удивительно, насколько они были похожи. Но тогда я так и не смог познакомиться с ним, мы с покойным Гейдаром записали интервью, и я ушел.

Потом я посмотрел ряд его репортажей с горячих точек: Ливия, Сирия, Украина и так далее. Думал, поговорю с Гейдаром и возьму у его сына, журналиста и эксперта интервью. 5 декабря 2016 года, я услышал весть о смерти Гейдара. Это было настоящей трагедией для меня, по сей день, признаюсь, я не могу восполнить ту пустоту, Гейдара очень, до боли, не хватает.

Именно тогда, я узнал номер Орхана, позвонил и выразил свои соболезнования. Мы начали часто общаться, я брал у него интервью. Он был такой же харизматичный, как и отец. Я, как и многие друзья, близкие, знакомые и ученики, находил утешение, общаясь с Орханом, который достойно продолжал дело отца. Его мнение было всегда интересно читателям. Еще при жизни Гейдара, я хотел пригласить его в Баку, но тогда у меня не получилось. Когда Гейдара не стало, я дал себе слово, что обязательно приглашу в Баку Орхана и его друга, известного журналиста Максима Шевченко.

В декабре 2017 года мне, в рамках одного проекта, удалось их обоих (и Максима и Орхана), двух последователей джемалевской школы, пригласить в Баку. Я был безумно счастлив и рад этому. Мы часами разговаривали на разные политические, исторические темы. Их знания и эрудированность меня сильно впечатлили. Как-то речь зашла о карабахском конфликте, Орхан сказал тогда: «Пока мы, потомки карабахского хана живы, жива и память о Карабахском ханстве», а Максим в шуточной форме добавил: «Правильно, и твой сын (Мансур), является наследником карабахского хана». Все мы засмеялись.

Он рассказывал о своем детстве в Шуше, как они с отцом там какое-то время жили, о своей мечте, когда-нибудь отвезти своего сына в родной город. Было больно слушать, как выходец из Шуши, не может попасть туда, где его предки правили. Что я мог ему сказать, кроме: «Орхан Гейдарович, Ин ша Аллах, и этот день мы увидим». «Ин ша Аллах», — повторил Орхан.

После того мероприятия, мы с ним часто созванивались. Я брал у него интервью, комментарии по поводу происходящего в мире. Иногда просто общались по телефону. Помню, что всегда на мой вопрос: «Как вы?», он в шутливой форме отвечал: «Жив пока!».

Но после вчерашнего вечера, я больше не услышу этот ответ. Это огромная потеря для меня, для моего государства и нации. И Гейдара и Орхана знала вся Россия и все постсоветское пространство. Друзья их любили и почитали, а враги уважали за храбрость и ум.

От своего имени и редакции «Зеркало» приносим соболезнования семье, друзьям и родным Орхана Джемаля.

Allah rəhmət eləsin.

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