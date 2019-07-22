Поймать волну: фотограф Рустам Гусейнов окрасил пляжи в черно-белый цвет и выпустил открытки

В галерее искусств Эмина Гахраманова проходит выставка известного фотографа Рустама Гусейнова «Песчаные волны».

Автор посвятил свой новый проект летним пляжным ландшафтам Абшерона. Песчаные барханы и пляжные линии в объективе Рустама Гусейнова, окрашенные в черно-белой градации выглядят колоритнее, чем цветные фотокадры летнего сезона.

О всех тонкостях экспозиции Р.Гусейнов поведал в интервью #:

— Как пришла идея окрасить пляжи Абшерона в черно-белый цвет?

— Моя серия вневременная, глядя на многие фотографии вы не сможете сказать по их виду, когда они были сняты, в 70-е или вчера. Некоторые даже напоминают советские кадры начала 30-х, хотя самому «старому» снимку серии всего два года.

Это именно те места, которые не особо меняются десятилетиями и формируют образ того самого Абшерона, вдохновившего несколько поколений наших художников, которых сейчас называют «Абшеронской школой». Чтобы подчеркнуть это я выбрал монохромное цветовое решение.

— У каждой фотографии своя атмосфера. Какие секреты вы использовали, чтобы сделать экспозицию такой гармоничной?

— Чувство прекрасного. Доверьтесь ему, и оно само подскажет вам, что и как. Я перебирал возможные варианты несколько раз, прежде чем целостный образ сформировался у меня в голове, после этого оставалось ответить «да» или «нет» каждому кадру-кандидату.

— Вы показали разные сюжеты, обозначив романтику, настроение, уединение и драйв. Как искали сюжеты?

— Не я искал сюжеты, а они меня находили. Выходя на новую локацию, я не знал, что я там увижу. Порой это была ностальгия, порой одиночество, иногда бешеный драйв от волн и ветра, причем одно и то же место в разное время давало совершенно отличную от предыдущего посещения атмосферу.

— Какова цель открыток, выпущенных к выставке?

— У многих из нас есть друзья, которые живут сейчас в других странах и ностальгируют по пляжам Абшерона. Пошлите им открытку из этой серии – это прекрасный повод для них вспомнить эту теплую атмосферу и старых друзей.

— Пляж — какой смысл вы вкладываете в это знакомое чуть ли не с рождения каждому бакинцу слово…

— Атмосфера, это целый мир приятных воспоминаний, связанных с семьей и друзьями. Недаром многие покинувшие Баку чаще всего вспоминают именно бакинские пляжи.

— Каспийское море знает много легенд, какая из них ваша любимая?

— Легенда о Сабаильском замке, который ушел на морское дно вместе с казной и секретами ширваншахов.

— Намерены ли вы продолжить тематическую серию и чему бы хотели посвятить свою новую выставку?

— Естественно, я хочу дать как можно более полный портрет, к сожалению, исчезающих ландшафтов. Лет через 20 эта серия будет интересная не только фотографам и искусствоведам, но и историкам.

Не могу сейчас говорить о новой выставке, даже не знаю, как получится. Наверное, это будет что-то урбанистическое, связанное с геометрией городских ландшафтов.