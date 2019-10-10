Пойдет ли Грузия по стопам Украины?

Без преувеличения можно сказать, что благодаря последним украинско-российским процессам фамилия Штайнмайера стала наиболее популярной и часто упоминаемой в медиа-кругах.

Не случайно, что, только услышав о визите немецкого президента в Грузию, политические аналитики сразу предположили, что, наверное, президент Франк-Вальтер Штайнмайер на этот раз собирается предложить свой рецепт для решения абхазской и южноосетинской проблем.

Но, как ни странно, немецкий президент категорически опроверг подобные предположения. Интересно, что он свой визит не связывал и с проблемами интеграции Грузии в НАТО, хотя в те же дни в Грузии находились с рабочим визитом члены Североатлантического Совета, которые уже пятый раз приезжают в эту южно-кавказскую республику.

Можно было подумать, что визит немецкого президента носит сугубо частный характер, но это не так – это был вполне официальный визит, со строгим протоколом и графиком, что непосредственно подчеркнул и сам Штайнмайер.

Кроме того, мы посмотрели фактически все, т.е. доступные, сообщения, связанные с визитом высокого немецкого гостя: почти во всех говорилось о том, что Штайнмайер собирается посетить и зоны конфликтов на территории Грузии.

Прочитав эти сообщения, у нас не осталось ни капли сомнения, что предварительные предположения были верными – Штайнмайер действительно намерен проверить свое дипломатическое искусство в новой плоскости – уже применительно к абхазскому и южноосетинскому конфликтам, и заодно, конечно же, приумножить свои шансы на получение нобелевской премии мира, если, конечно, его нашумевшая в последние месяцы формула сработает применительно к украинско-российской проблеме.

Что касается того, почему Штайнмайер отрицает цель своего визита, надо сказать, что вначале процесса все дипломаты так поступают – это почти золотое правило дипломатии: переговоры должны проходить за закрытыми дверьми, чтобы дипломаты могли сформулировать единый подход к проблеме и приблизить свои позиции. Если взять и сразу объявить все – тогда сто процентов, ничего не получится. Дипломатия в отличие от политики шума не любит – тем более что после объявления результатов работы дипломатов обязательно шум будет. Вы посмотрите на события в Украине: как только объявили о «формуле Штайнмайера», сразу начались массовые акции протеста, некоторые политические круги даже обвинили действующего президента В.Зеленского в измене…

Есть и другие детали, которые косвенно подтверждают, что и грузины также намерились пробовать договориться с Москвой, чтобы сдвинуть с «мертвой точки» абхазскую и южноосетинскую проблемы. На днях в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Грузии встретился с российским коллегой. Надо отметить, что даже этот эпизод вызвал в Грузии большой шум. Теперь представьте, какой шум поднялся бы, если власти Грузии или же сам Ф — В.Штайнмайер взялись бы сразу объявить о своем намерении!..

Дело в том, что в подобных ситуациях без компромиссов не обходится. Порою они бывают настолько серьезными и существенными, что даже не удается завершить процесс. По этой причине, мы лично сомневаемся, что в Украине все пройдет гладко и без эксцессов –ведь, фактически речь идет о превращении Украины в федеративное государство.

Но нас успокаивают, как говорится, чистосердечные признания некоторых российских политологов. Один из них на днях написал, что Россия захватила добрую половину мира, но кормить ее не в состоянии. Тем самым российские политологи намекают на то, что Россия «сыта» Крымом и не в состоянии «проглотить» восточную часть Украины…

Что же касается соседней Грузии, скажем, что тут ситуация более, чем ясная: в этой стране почти все согласны с тем, что без серьезной федерализации Грузии существующие сепаратистские проблемы не решить – и то в лучшем случае! Многие даже готовы на то, чтобы Грузия стала конфедеративным государством…

Тут главной проблемой является другое: удастся ли Россию склонить к переговорам? Ведь Москва признала «независимость» Южной Осетии и Абхазии!

Поэтому в любом случае, предстоит очень тяжелая работа. Опять же хочется напомнить слова российского политолога, которого цитировали чуть выше: а в состоянии ли Россия прокормить население Абхазии или Южной Осетии?..

Понятно, что и интеграция Грузии в НАТО упирается в эти проблемы. Как мы отметили выше, члены Североатлантического Совета уже пятый раз приезжают в Грузию.

В последнее время активно обсуждается интеграция Грузии в НАТО, но с соответствующими оговорками, т.е. такой прием, который не будет распространяться на Абхазию и Южную Осетию.

Визит Ф-В. Штайнмайера был примечателен и в этом контексте – в процессе приема Грузии в НАТО многое зависит и от Германии, даже не раз были высказаны такие мысли, что немецкий канцлер А.Меркель играет в этом процессе не очень –то позитивную роль, тормозя прием Грузии в НАТО. Но политическая эра Меркель подходит к концу, если, конечно, она не захочет стать президентом Германии.

Но в любом случае, думаем, что, и грузинам, и Штайнмайеру было, что сказать друг — другу, тем более, что и в начале прошлого века Германия сыграла активную роль в становлении первой грузинской демократической республики – наверное, поэтому говорят, что история развивается по спирали…