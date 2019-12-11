Поисковая система Google назвала самых популярных людей года

Компания Google определила 10 самых популярных персон 2019 года. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru» с мероприятия «Год в поиске».

Как отметили в компании, в этом году в список попали только русскоязычные имена. В рейтинг самых популярных среди россиян персоналий попали четверо деятелей, скончавшихся в этом году — певица Юлия Началова, рэп-исполнитель Децл, журналист Сергей Доренко и фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер.

Кроме того, в списке оказалась звезда «Моей прекрасной няни» Анастасия Заворотнюк, которая в конце 2019 года оказалась в больнице из-за тяжелой болезни.

В 2019 году россияне искали и продюсера Бари Алибасова, который случайно выпил средство для прочистки труб «Крот» и получил серьезный ожог пищевода.

Пользователей российского Google так же интересовал президент Украины Владимир Зеленский, вступивший в должность в этом году.

Кроме того, в этом году Россию потрясли несколько громких судебных процессов, что определило появление в списке самых популярных запросов Егора Жукова, Ивана Голунова и Павла Устинова.