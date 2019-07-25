Поиски пилота МиГ-29 ведутся с привлечением специалистов высокого уровня

Рашад Атакишиев — пилот азербайджанского военного самолета, упавшего 24 июля в Каспийское море, приходится зятем политологу Габилю Гусейнли.

Об этом Report сообщил Г.Гусейнли.

Г.Гусейнли отметил, что его зять — профессиональный пилот: «Мне все еще не верится, что с ним произошло такое…»

Он сказал, что поиски пилота ведутся с привлечением специалистов высокого уровня.

Отметим, что 34-летний пилот является отцом двух сыновей.

24 июля около 22:00 самолет МиГ-29 ВВС Азербайджана, совершавший учебный полет, внезапно пропал с радаров. По предварительной версии, самолет потерпел крушение и рухнул в Каспийское море. Осуществляются неотложные меры по поиску и спасению пилота. Созданная по поручению министра обороны комиссия приступила к расследованию причин аварии.

| 2019-07-25T15:34:47+00:00 25 июля 2019, 18:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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