Поиски пилота МиГ-29 ведутся с привлечением специалистов высокого уровня

Рашад Атакишиев — пилот азербайджанского военного самолета, упавшего 24 июля в Каспийское море, приходится зятем политологу Габилю Гусейнли.

Об этом Report сообщил Г.Гусейнли.

Г.Гусейнли отметил, что его зять — профессиональный пилот: «Мне все еще не верится, что с ним произошло такое…»

Он сказал, что поиски пилота ведутся с привлечением специалистов высокого уровня.

Отметим, что 34-летний пилот является отцом двух сыновей.

24 июля около 22:00 самолет МиГ-29 ВВС Азербайджана, совершавший учебный полет, внезапно пропал с радаров. По предварительной версии, самолет потерпел крушение и рухнул в Каспийское море. Осуществляются неотложные меры по поиску и спасению пилота. Созданная по поручению министра обороны комиссия приступила к расследованию причин аварии.