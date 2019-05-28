Погранслужба Украины заявила, что Саакашвили может въехать в страну

Оснований для недопуска экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на Украину больше нет, сообщил во вторник пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян, информирует РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство Саакашвили, указа ранее во вторник был опубликован на сайте главы государства. После этого Саакашвили заявил, что в среду возвращается на Украину.

«Гражданин Украины не может быть ограничен в праве въезда на территорию Украины», — цитирует Слободяна издание «Украинская правда».

По его словам, Саакашвили было запрещено пересекать границу с Украиной, «как лицу без гражданства на основании незаконного нарушения границы», а теперь эти обстоятельства исчезли.