Пограничные бои местного значения

Между Таджикистаном и Кыргызстаном произошло очередное пограничное столкновение. С одной стороны, это не такая и новость. Между этими странами они происходят постоянно. В текущем году в марте, а потом в конце мая произошли столкновения. В последнем десятки людей с обеих сторон забросали друг друга камнями.

Основной причиной всех споров остается неопределенность линии государственной границы. Вопрос ее делимитации был одним из основных на переговорах президентов Таджикистана Эмомали Рахмона и Кыргызстана Сооронбая Жээнбеоква в Исфаре 26 июля. Однако встреча закончилась общими словами и неконкретными решениями. Ожидания, что стороны договорятся об обмене спорными территориями, не оправдались.

По официальным данным, протяженность таджикско-киргизской границы составляет 976 км, из которых делимитированы и демаркированы 504 км. После распада СССР около 70 участков таджикско-киргизской границы оказались спорными, из-за чего между местными жителями и пограничниками двух стран регулярно возникают стычки, в том числе с человеческими жертвами.

С 2010 года на киргизско-таджикской границе было зафиксировано не менее 150 инцидентов. Рекордным стал 2014 год, когда произошло более 30 инцидентов, при которых погибли несколько человек. В 2015 году Бишкек и Душанбе договорились активизировать процесс делимитации. В районе неописанных участков границы действует запрет на строительство, однако стороны регулярно обвиняют друг друга в его нарушении.

Ситуация довольно сложная, так как затрагивает национальную чересполосицу, водные проблемы, которые весьма острые в Центральной Азии и, что очень важно, социальные сложности.

Последний конфликт в сентябре произошел опять из-за строительства. О причинах его у сторон разные представления.

Киргизская сторона начала возводить КПП в районе приграничного села Аксай Баткенского района. В Таджикистане заявили, что это «неописанная территория». Кроме того, через эту местность проходит дорога в таджикский анклав Ворух, и в Таджикистане опасаются, что у местных жителей могут возникнуть проблемы с передвижением.

Киргизские источники со своей стороны заявили, что Таджикистан строит у границы некий «военный объект». Как заявил глава Лейлекского района Баймурат Бекмуратов, «Появилась информация о том, что на неописанном участке границы, где село Максат Лейлекского района Баткенской области граничит с селом Овчи-Калача Таджикистана, граждане сопредельной страны начали строительство военного объекта. Официального подтверждения нет. Однако по наблюдениям местных жителей, вывод напрашивается именно такой». Киргизская сторона якобы установила на сопредельной территории «четыре пулемета и разместила снайперов».

Как бы то ни было, но раздались выстрелы, в том числе из минометов. С обеих сторон есть убитые и раненые. Несмотря на взаимные заверения высоких начальников и политиков, ситуация не нормализуется, а имеет тенденцию к обострению.

В основе лежат социальные и экономические проблемы. Баткенская область Кыргызстана депрессивна в социально-экономическом плане и малонаселена. Значительная часть населения мигрировала в другие регионы или стала трудовыми мигрантами в Казахстан и Россию.

На другой стороне границы в Исфаринском районе Согдийской области Таджикистана ситуация аналогичная. При этом есть значительное отличие. Плотность населения значительно выше и это порождает рост потребностей в земельных наделах и достаточного количества воды.

Обе территории характеризуются высоким уровнем безработицы значительной долей маргинализированного населения с низким уровнем образования и профессиональных навыков.

Как следствие, высокая криминализация, где контрабанда является главной отраслью местной экономики. Через таджикскую территорию в Кыргызстан проходит один из важных маршрутов наркотрафика транзитом из Афганистана. В обратном направлении контрабандно поставляются горюче-смазочные материалы, через Кыргызстан из Казахстана и России, в Таджикистан, в соседний Узбекистан и далее в Афганистан.

Высокий уровень коррупции приводит к тому, что криминальные группировки сращиваются с правоохранительными органами и другими силовыми структурами.

Сложное социально-экономическое положение используют радикальные религиозные организации, которые как в Баткенском регионе Кыргызстана, так и в этой части Согдийской области Таджикистана имеют чрезвычайно сильное влияние.

При этом политическое руководство двух государств пассивно и реагирует только на возникающие инциденты и конфликты. Основным путем решения территориальных проблем является процедура обмена спорными территориями, но на это не решаются. Местные жители чрезвычайно подозрительно относятся к обмену территориями. Они боятся, что их земля будет отдана другой стране в обмен на «какую-то» территорию, на которой они не будут жить. На этой основе сформировались агрессивные националистические настроения, которые во многих случаях поощряются со стороны государственных органов — как местных, так и из Душанбе и Бишкека.

Проблема во взаимоотношениях Кыргызстана и Таджикистана уже давно вышла за пределы Центральной Азии и напрямую может сказаться на безопасности всех шести стран, входящих в ОДКБ.

Бывший премьер-министр Кыргызстана Темир Сариев в газете «Коммерсант» отметил, что «Странная складывается ситуация, когда организация по безопасности есть, а безопасности как таковой не наблюдается и в помине». При том, что укрепление региональной безопасности заявлено в уставных документах ОДКБ как одна из ключевых задач блока.

Уже очевидно, что два государства Центральной Азии Кыргызстан и Таджикистан самостоятельно не смогут решить пограничную проблему. В Москве вдруг спохватились и занялись поисками новых форматов взаимодействия. Среди них формат «5+1», то есть представители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана с одной стороны и России — с другой. Общение в таком составе впервые было апробировано 4 апреля этого года в Москве, когда в рамках Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ российский министр иностранных дел Сергей Лавров отдельно пообщался с пятью своими центральноазиатскими коллегами.

Как пишет «Коммерсант», эксперимент с форматом «5+1» российская сторона сочла весьма удачным. Вторая встреча в формате может пройти 10 октября в Ашхабаде, где в этот же день должно состояться заседание СМИД СНГ.

Волнения Москвы вполне понятны. Если она не займется своими союзниками в Центральной Азии вплотную, то эту роль могут на себя взять американцы. Такой формат уже был ими опробован при президенте Бараке Обаме. Администрация Дональда Трампа на некоторое время утратила интерес к Центральной Азии, но в начале прошлого года снова активизировалась в регионе.

Московское недовольство выразил Сергей Лавров. Он посчитал, что США могут «несколько злоупотребить этим форматом («5+1» — авт.) и продвигать идеи, которые имеют отношение к тому, что еще при прежних администрациях называли проектом «большой Центральной Азии». Он напомнил, что суть проекта заключалась в том, чтобы развернуть все проекты с участием стран Центральной Азии на юг, к Афганистану и Пакистану, то есть, по сути, «оторвать» их от России и ее региональных интеграционных структур.

Пока напряженность между Кыргызстаном и Таджикистаном не выходит за пределы пограничного регионального конфликта. Однако так будет не всегда. Дальнейшее затягивание с разрешением пограничных противоречий грозит взорвать всю ситуацию в этой части Азии. Последствия такого развития событий трудно прогнозировать.