Пограничники обвиняемые вместе с Гусейном Абдуллаевым отпущены под домашний арест

Сегодня в Бакинском военном суде началось судебное заседание по уголовному делу экс-депутата Гусейна Абдуллаева, его матери Зейнаб Абдуллаевой, Хабиба Ибрагимова, Халида Алиева, Намика Бабаева, Интигама Сулейманова, Пярвиза Казымова, Заура Гулиева и Назима Алиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Хабиба Гасанова были уточнены анкетные данные обвиняемых.

После адвокаты бывших сотрудников Государственной пограничной службы Х.Ибрагимова, З.Гулиева и П.Казымова подали ходатайства, попросив заменить избранную в отношении их подзащитных меру пресечения в виде ареста на домашний арест.

Ходатайства были удовлетворены, все трое отпущены под домашний арест.

Судебное рассмотрение назначено на 9 апреля.

| 2019-04-02T16:19:01+00:00 2 апреля 2019, 18:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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