Пограничники обвиняемые вместе с Гусейном Абдуллаевым отпущены под домашний арест

Сегодня в Бакинском военном суде началось судебное заседание по уголовному делу экс-депутата Гусейна Абдуллаева, его матери Зейнаб Абдуллаевой, Хабиба Ибрагимова, Халида Алиева, Намика Бабаева, Интигама Сулейманова, Пярвиза Казымова, Заура Гулиева и Назима Алиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Хабиба Гасанова были уточнены анкетные данные обвиняемых.

После адвокаты бывших сотрудников Государственной пограничной службы Х.Ибрагимова, З.Гулиева и П.Казымова подали ходатайства, попросив заменить избранную в отношении их подзащитных меру пресечения в виде ареста на домашний арест.

Ходатайства были удовлетворены, все трое отпущены под домашний арест.

Судебное рассмотрение назначено на 9 апреля.