Пограничники не позволили экс-генсеку ОДКБ покинуть Армению

Бывший генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров не смог выехать из Армении в Грузию — его не пропустили армянские пограничники, об этом с разговоре с корреспондентом Sputnik Армения сообщил адвокат Хачатурова Мигран Погосян.

Инцидент произошел около 15:00 по ереванскому времени. Бывший генсек ОДКБ отправлялся в родную местность Тетрицкаро в Грузии, по личным делам.

Несмотря на отсутствие запрета на передвижение, Хачатурова остановили на границе, сказал адвокат: «Нам знакомы методы работы Службы национальной безопасности Армении, полиции и Специальной Следственной службы, которые могут в любой момент отменить законное решение», — сказал он.

Адвокат Хачатурова сообщил, что до отъезда они обратились в суд с целью получить специальное разрешение, которое дало бы дополнительную гарантию на свободное перемещение и проезд через границу.