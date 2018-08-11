Погоду лихорадит

На северо-западе Азербайджана проводится эвакуацию жителей с зоны наводнения, вызванного продолжительными ливневыми дождями в безопасные места.

Начавшиеся 10 августа и продолжающиеся в субботу на северо-западе Азербайджана ливневые дожди вызвали повышение уровня воды в реках Тала, близ сел Хойтала и Bойтала Загатальского района, и Катех близ села Икитала Балакенского района, говорится в сообщении МЧС. B результате чего затопленными оказались близлежащие территории, в том числе ведущие в села автомобильные дороги и ряд приусадебных участков.

B настоящее время силы МЧС осуществляют эвакуацию граждан, оказавшихся в зоне бедствия.

B операции по эвакуации граждан задействованы вертолет «Ми-17» авиаотряда МЧС, личный состав сил гражданской обороны, спасатели и техника подразделений МЧС.

Проводятся работы по откачке воды с затопленных мест, сообщает «Туран».

18 просмотров