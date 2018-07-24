Погиб пилот сбитого Израилем сирийского истребителя

Пилот сирийского истребителя, сбитого 24 июля израильскими ракетами, погиб при падении самолета. Об этом со ссылкой на военный источник в Дамаске сообщил арабский ресурс Al-Masdar.

Погибшего идентифицировали как полковника Умрана Маре родом из сирийского порта Туртус. Самолетом, на котором он летал, был истребитель Су-22. Он упал на территории Сирии.

Издание отмечает, что Маре стал вторым сирийским летчиком, которого сбили за последние четыре года средства противовоздушной обороны Израиля.

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| 2018-07-24T23:16:39+00:00 25 июля 2018, 03:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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