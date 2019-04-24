Погба сообщил о намерении покинуть МЮ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба летом намерен сменить клуб. 26-летний француз сообщил партнерам по «МЮ» о желании уйти, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Équipe.

Действующий контракт Погба рассчитан еще на два года, и клуб из Манчестера пока не предпринял никаких шагов для того, чтобы продлить соглашение.

Ранее стало известно, что Погба требует повышения зарплаты из-за возможного непопадания МЮ в Лигу чемпионов.

Интерес к чемпиону мира проявляет «Реал», однако высокая зарплата игрока (17 млн евро в год) и напряженные отношения руководства мадридцев с агентом Миной Райолой могут помешать трансферу.

Кроме того, Погба интересен ПСЖ. Вариант с возвращением в «Ювентус» не рассматривается.