Поездки азербайджанских паломников за рубеж будут регулироваться

«Организация посещения гражданами Азербайджана священных мест в зарубежных странах будет регулироваться законодательством».

Об этом заявил председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным образованиям, заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» Сиявуш Новрузов.

Он сказал, что в связи с этим были выдвинуты предложения: «В предложениях отражены цена, размещение в отеле, формы созданных условий. Как известно, граждане Азербайджана ежегодно посещают священные места за границей. То есть эти визиты организуют различные группы. Как их туда отвозят организаторы, с кем там контактируют паломники, чем заполняют их головы, чем кроме посещения они занимаются? Сами участники такого посещения говорят, что им там поступают различные предложения. Здесь речь не идет не только о мусульманских местах паломничества. Например, если кто-то совершает туристическую поездку в иностранную страну, это другой разговор. Однако посещение священных мест – совершенно другой вопрос. Имеются определенные проблемы, будут предприняты шаги в связи с ними. Наверно, будет принят новый закон. Планируется также внесение изменений в закон «О туризме»».

С.Новрузов отметил, что этот вопрос будет обсужден Госкомитетом по работе с религиозными образованиями, Управлением мусульман Кавказа и другими соответствующими госструктурами.(Report)