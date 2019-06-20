Подвешенность ситуации устраивает отдельные группировки и МГ ОБСЕ

В четверг в Вашингтоне состоится встреча глав МИД Азербайджана и Армении. Данная встреча имеет ряд особенностей и примечаний. Во-первых, стоит сказать, что встреча инициирована американской стороной после встречи, организатором которой была Россия, что говорит о том, что нынешняя американская администрация намерена играть активную роль в урегулировании данного конфликта.

Во-вторых, данная встреча примечательна еще тем, что, если после прихода Пашиняна, ситуация на линии соприкосновения войск была более или менее спокойной, то в последнее время она сильно обострилась, а потому и была нужда во встрече.

В-третьих, за все время переговоров, формулой решения конфликта звучал «план Лаврова», сейчас же появился «план Болтона», который впервые всплыл после визита Джона Болтона в регион, правда, после он также был удачно забыт. Сейчас советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретится с главами МИД Азербайджана и Армении в конце недели.

«С нетерпением ожидаю встреч в конце этой недели с министром иностранных дел Армении и министром иностранных дел Азербайджана с тем, чтобы способствовать продолжению диалога между ними», — написал Болтон в своем Твиттер.

«Соединенные Штаты готовы оказать содействие в продвижении дела мира в регионе», — добавил он.

Видно, американцы не собираются отдавать инициативу в руки Кремля, и сами хотят активно участвовать в этом процессе. Подобного интереса со стороны Вашингтона во времена Обамы не было.

Комментируя «Зеркало» данную встречу политолог Тофиг Аббасов, сказал, что ничего позитивного от этой встречи он не ожидает.

«О чем может идти речь, если армянская сторона каждый раз нарушает режим прекращения огня. С другой стороны, мы не можем не обратить внимания на то, как становится агрессивной риторика армянских официальных лиц. Все они педалируют невозвратность азербайджанских территорий», — сказал эксперт.

По его словам, сейчас в самой Армении царствует острый политический кризис — там выясняют отношения Ереван и Ханкенди, идет радикализация настроений противоборствующих сил в Армении.

Как считает Аббасов, в любой момент ситуация в Армении может взорваться, и поэтому в данном случае говорить о том, что Ереван может сконцентрироваться на мирном плане – это гипотетически не представляется возможным.

Эксперт также не оптимистично смотрит на активность США, главной целью Вашингтона в этом вопросе является потеснить Россию, которая в последнее время играла главенствующую роль.

«Мы видим фрагмент острой конкуренции в рамках МГ ОБСЕ. Когда Болтон говорит, что будет нацеливать стороны на диалог, то тут хочется спросить, а почему Вашингтон не делает этого, например, с Ираном или с другими странами?

Если мы вспомним визит Болтона в регион, то он тут говорил, что США могут продавать свои вооружения и Азербайджану и Армении. В этом сегменте его повестки не наблюдается предрасположенность к стабилизации региона и мирному решению конфликта. Эта встреча тоже будет из серии технических, после которых МГ ОБСЕ распространит очередные обещания, но не больше», — подчеркнул он.

Говоря о возможной встрече Алиева и Пашиняна, эксперт отметил, что в скором времени ожидать встречу президентов не стоит, потому что армянская делегация нацелена на подрыв мирного процесса, и жаль, что этого не замечают посредники.

«В том и вся тяжесть проблемы, что никто из сопредседателей не хочет отдавать инициативу другой стране. Те государства, которые обладают рычагами воздействия на Армению, они имеют тесные отношения и с Азербайджаном, но при этом даже не пытаются сдвинуть вопрос с мертвой точки.

Видимо подвешенность ситуации устраивает отдельные группировки, что также оставляет за ними право вмешательства в процесс. Они также преследуют цель, не стабилизировать международные отношения, а насыщать тлеющими конфликтами, с той целью, чтобы была перспектива превратить их в факторы риска», — резюмировал он.

Мы не раз были свидетелями нездоровой конкуренции между сопредседателями МГ ОБСЕ — у них свои трения и ревность.