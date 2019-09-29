Подсчитаны убытки украинских портов после потери Крыма

В Киеве подсчитали убытки украинских портов на фоне перехода Крыма в состав России, введения военного положения и конфликтов в Черном и Азовских морях, сообщает «Радио Свобода».

«С 2014 года потери портов с нарастающим итогом — шесть миллиардов гривен», — рассказал изданию глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий.

К примеру, Мариупольский порт, по его словам, вероятнее всего, закрыли, если бы им не пользовалась группа компаний «Метинвест» Рината Ахметова.

В издании также привели данные Гештаба Вооруженных сил Украины за июль о том, что с 2018 года российские силовики осмотрели свыше 1,2 тысячи судов, следовавших в порты Бердянска и Мариуполя, при этом среднее время, на которое задерживали суда, составляло от 8 до 12 суток.

Ранее в марте сообщалось о создании в Госдуме специальной рабочей группы для оценки экономического ущерба Крымскому полуострову за 23 года нахождения в составе современной Украины. Тогдашний глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что это решение говорит об очередном кризисе жанра в российском парламенте и подчеркнул, что у него на родине никому пока не приходило в голову требовать «компенсацию за несколько веков российской оккупации Украины».

В ноябре прошлого года два корабля ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь», а также судно «Яны Капу» вошли в территориальные воды Крыма и были перехвачены российскими пограничниками. Находившие на их борту 24 украинских военнослужащих были арестованы до сентябре нынешнего года, а затем вернулись на Украину в рамках процедуры по обмену заключенными (lenta.ru)