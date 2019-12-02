Подсчитан ущерб операторов связи от отключения интернета в Иране

Общий ущерб от отключения интернета в Иране для местных операторов связи составил около $90 млн. Об этом заявил в понедельник министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми, передает ТАСС.

«Организация по контролю за коммуникациями сообщила, что ущерб операторов составил 10,8 трлн риалов (около $90 млн)», — сказал он в интервью агентству ISNA. Министр отметил, что «большую часть от этого ущерба понесла компания Irancell (крупнейший оператор мобильной связи в Иране)».

Он добавил, что, «по словам исполнительного директора Государственной почтовой компании, падение их доходов в период отключения интернета составило 40%». «Статистика говорит о том, что ущерб нанесен большей части малых предприятий», — сказал Джахроми.

Министр заявил, что «в настоящее еще ведутся подсчеты финансовых потерь, которые понес бизнес». «Мы объявим о результатах, как только подсчет будет завершен», — сказал министр.

16 ноября иранские власти отключили интернет в стране, оставив доступ только к некоторым онлайн-сервисам. Решение о блокировках было принято на фоне непрекращающихся акций протеста, вызванных трехкратным повышением цен на бензин.

23 ноября начался процесс постепенного восстановления доступа к глобальной сети. К настоящему времени в целом по стране интернет-услуги предоставляются в прежнем объеме.