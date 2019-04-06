Подруга Роналду рассказала, как познакомилась с футболистом

Девушка лидера сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала о знакомстве с футболистом. В интервью итальянской версии журнала Elle подруга спортсмена заявила, что у обоих случилась любовь с первого взгляда.

— Первая встреча с Роналду была в Gucci, где я работала продавцом. Несколько дней спустя мы снова встретились на мероприятии другого бренда. Именно тогда мы смогли поговорить в непринуждённой обстановке, вне моей рабочей среды. Для нас обоих это была любовь с первого взгляда, — рассказала Родригес.

Девушка уточнила, что её место счастья — дом, в котором они живут с футболистом и детьми. По словам Родригес, это «построенный с любовью храм».

Ранее Лайф писал, что подруга Роналду опровергла слухи о своей второй беременности. На двоих у возлюбленных четверо детей. Пара воспитывает четырёх детей, в том числе общую дочь Алану Мартину.