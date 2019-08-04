Подросток задушил сестру из-за измененного пароля к WiFi

Подросток из американского штата Джорджия был приговорен к пожизненному заключению за жестокую расправу над старшей сестрой.

Как сообщает портал AJC со ссылкой на прокуратуру округа Мейкон, 18-летний Кевон Уоткинс изменил пароль к Wi-Fi-роутеру, чтобы без конца проводить время в видеоиграх.

Подростки часто конфликтовали и дрались — иногда матери даже приходилось растаскивать их по сторонам. Однако в феврале 2018 года ссора привела к трагедии, передает ren.tv.

Юноша душил сестру на протяжении примерно 15 минут. При этом он не торопился отпускать родственницу, даже когда прибыли спасатели. Сотрудники экстренных служб пытались реанимировать жертву, однако их старания оказались тщетными. В больнице врачи констатировали смерть.

Несмотря на суровый срок, у подростка остается возможность выйти по УДО.