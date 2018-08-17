Подросток взломал сервера Apple и получил доступ к аккаунтам

В Австралии полицейские задержали 16-летнего школьника из Мельбурна, который в течение года многократно подключался к серверам Apple, скачал оттуда 90 Гб данных, благодаря чему получил доступ к нескольким десяткам аккаунтов пользователей iCloud. Об этом в пятницу, 17 августа, сообщает Reuters.

В то же время отмечается, что личные данные пользователей остались в безопасности.

В Apple, заметив несанкционированный доступ к своим серверам, обратилась в ФБР, а та в свою очередь передала запрос Федеральной полиции Австралии.

Во время обыска в доме подростка полицейские изъяли два ноутбука, мобильный телефон и жесткий диск.

Данные с серверов компании хранились на жестком диске в папке под названием «hacky hack hack» (хакерский взлом). Также полицейские обнаружили, что подросток рассказал об успешной атаке на Apple своим друзьям в WhatsApp.

«Мы хотим заверить наших клиентов, что в результате взлома их личные данные не были скомпрометированы», — заявил в беседе с агентством представитель Apple, отказавшись раскрыть детали дела.

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