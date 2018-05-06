Подросток погиб при стрельбе в Лондоне

В районе Саутуарк на юге Лондона вечером 5 мая застрелили 17-летнего подростка. Об этом сообщает телеканал Sky News.

В полицию около поступило сообщение о стрельбе. На месте происшествия правоохранители нашли подростка с огнестрельным ранением, он погиб, несмотря на оказанную помощь. В настоящее время полиция разыскивает стрелка, который скрылся с места стрельбы, пишет РБК.

На северо-западе Лондона 1 мая в результате стрельбы погиб 30-летний мужчина. Тело с огнестрельным ранением было найдено полицейскими на Камберленд-роуд. Еще один человек пострадал, его госпитализировали. Полиция также ведет поиск нападавшего.

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