Подросток погиб при стрельбе в Лондоне

В районе Саутуарк на юге Лондона вечером 5 мая застрелили 17-летнего подростка. Об этом сообщает телеканал Sky News.

В полицию около поступило сообщение о стрельбе. На месте происшествия правоохранители нашли подростка с огнестрельным ранением, он погиб, несмотря на оказанную помощь. В настоящее время полиция разыскивает стрелка, который скрылся с места стрельбы, пишет РБК.

На северо-западе Лондона 1 мая в результате стрельбы погиб 30-летний мужчина. Тело с огнестрельным ранением было найдено полицейскими на Камберленд-роуд. Еще один человек пострадал, его госпитализировали. Полиция также ведет поиск нападавшего.

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| 2018-05-06T15:10:32+00:00 6 мая 2018, 16:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|0

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