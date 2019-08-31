Подросток из Берлина попал в Книгу рекордов Гиннеса благодаря 57 размеру ноги

В Книгу рекордов Гиннеса попал 16-летний подросток из Германии. Молодой человек отличился размером ноги. Левая стопа подростка 35,5 сантиметров, а правая — 34,98 сантиметров.

Поскольку обувь 57 размера найти в обычных магазинах невозможно, ее просто не производят, родителям парня приходится заказывать подходящую пару сыну у сборщика обуви. Стоимость одной такой пары обходится семье в 1,2 тысячи евро. Большую часть расходов покрывает страховка.

Но это не единственная сложность для юного рекордсмена. Die Weit пишет, что подросток жалуется на слишком узкие ступеньки, по которым с таким размером ноги ходить проблематично.

Проблемы с поиском одежды испытывает еще одна обладательница сертификата о рекорде Гиннеса. Американка Норма Стиц гордится 18 размером груди и не собирается ложиться под нож хирурга, чтобы уменьшить свои пропорции. Еще одна американка установила рекрд по отращиванию ногте. Женщина 23 года боялась испортить маникюр, в итоге длинна ее ногтей достигла 60 сантиметров (kp.ru)