Подразделения Азербайджанской армии провели боевые стрельбы

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2019 год, ракетные и артиллерийские подразделения Азербайджанской армии, дислоцированные в прифронтовой зоне, провели занятия с боевыми стрельбами.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе занятий подразделения отработали действия по совершению марша, выходу в районы сосредоточения и другие задачи.

Ракетные и артиллерийские подразделения выполнили боевые стрельбы с нанесением ударов по целям в глубине обороны условного противника.

| 2019-04-18T11:50:35+00:00 18 апреля 2019, 12:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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