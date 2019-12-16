Подразделения азербайджанской армии готовы к зимнему периоду

Завершились работы, проводимые в связи с подготовкой к зимнему периоду, по оснащению и обеспечению подразделений азербайджанской армии, дислоцированных в прифронтовой зоне, сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Соответствующие нормам продовольственное обеспечение, теплая одежда и запасы горючего, предназначенного для отопления, а также вооружение и боеприпасы были доставлены на боевые позиции.

Подразделения азербайджанской армии, несущие боевые дежурства на позициях, расположенных перед передовыми подразделениями армянской армии на оккупированных территориях Азербайджана, полностью готовы к зимнему периоду. Оснащение и обеспечение личного состава, проходящего службу на позициях, находящихся на высоте 1500-2000 метров над уровнем моря, позволяют нести службу зимой без каких-либо проблем и трудностей.

В связи с переходом на зимний режим эксплуатации повышается боеспособность воинских частей для осуществления непрерывной деятельности в холодных климатических условиях, горностепной местности, в дневное и ночное время, а также проводятся все необходимые мероприятия по сохранению боеготовности подразделений на высоком уровне.

С целью обеспечения непрерывной и устойчивой эксплуатации вооружения и военной техники в зимний период воинские части в централизованном порядке были оснащены горюче-смазочными материалами, а также другими необходимыми запасными частями и оборудованием. На боевой технике и военно-транспортных средствах заменены горюче-смазочные материалы, и они приведены в состояние боеготовности для эксплуатации в холодных климатических условиях.