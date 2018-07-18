Подписаны азербайджано-итальянские документы

18 июля по окончании встречи в расширенном составе состоялась церемония подписания документов с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, «Меморандум о взаимопонимании между Азербайджанским университетом архитектуры и строительства и Миланским политехническим университетом Италии» подписали ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства Гюльчохра Мамедова и руководитель департамента дизайна Миланского политехнического университета Сильвия Пиарди.

«Меморандум о взаимопонимании между Закрытым акционерным обществом «Азербайджанские железные дороги» и Государственными железными дорогами Италии» подписали председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов и вице-президент Железнодорожной компании Италии по международному развитию Джованни Рокка.

«Техническое соглашение о ветеринарной медицине между Министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики и Министерством здравоохранения Итальянской Республики» подписали посол Азербайджана в Италии Мамед Ахмедзаде и посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари.

«Совместную декларацию о сотрудничестве в области высшего образования между Министерством образования Азербайджанской Республики и Министерством образования, университетов и исследований Итальянской Республики» подписали посол Азербайджана в Италии Мамед Ахмедзаде и посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари.

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