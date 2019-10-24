Подписан Меморандум о взаимопонимании между Romgaz и SOCAR

S.N.G.N. Romgaz S.A. и Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR) подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области геологоразведки и добычи.

Как сообщили Report в SOCAR, цель меморандума — установление стратегического партнерства для развития проектов,  служащих общим интересам Азербайджана и Румынии, а также международного сообщества.

Генеральный директор Romgaz Константин Адриан Волинтиру сказал, что сотрудничество с таким партнером, как SOCAR, принесет выгоду обеим компаниям: «Успешный обмен новшествами, технологиями и опытом между двумя странами с похожей историей нефтегазовой отрасли откроет путь плодотворному сотрудничеству. Значительные открытия в малоизученных бассейнах могут быть сделаны с помощью новейших технологий и практик».

| 2019-10-24T16:52:51+00:00 24 октября 2019, 20:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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