Подписан Меморандум о взаимопонимании между Romgaz и SOCAR

S.N.G.N. Romgaz S.A. и Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR) подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области геологоразведки и добычи.

Как сообщили Report в SOCAR, цель меморандума — установление стратегического партнерства для развития проектов, служащих общим интересам Азербайджана и Румынии, а также международного сообщества.

Генеральный директор Romgaz Константин Адриан Волинтиру сказал, что сотрудничество с таким партнером, как SOCAR, принесет выгоду обеим компаниям: «Успешный обмен новшествами, технологиями и опытом между двумя странами с похожей историей нефтегазовой отрасли откроет путь плодотворному сотрудничеству. Значительные открытия в малоизученных бассейнах могут быть сделаны с помощью новейших технологий и практик».