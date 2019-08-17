Подозреваемый в атаке на мечеть в Осло начал давать показания

При этом она, однако, оговорилась, что формально ее клиент пока не признал себя виновным по указанным статьям.

«Я не могу комментировать суть высказываний. Тем не менее я могу сказать, что он сегодня (в пятницу. — Ред.) дал показания. Все прошло хорошо», — подчеркнула защитник. Ее слова приводит норвежская газета Dagbladet.

По словам юриста, ее подзащитный начал сотрудничать со следствием после предшествовавшего этому троекратного отказа общаться с полицией.

«Его объяснения внесли важный вклад в продолжение расследования», — в свою очередь заявил прокурор Пол-Фредрик Йорт Краби. Он добавил, что, по его впечатлению, подобное решение было принято «абсолютно добровольно», без принуждения со стороны правоохранительных органов.

В субботу, 10 августа, мужчина, имевший при себе минимум две единицы огнестрельного оружия в мечеть в пригороде Осло и открыл беспорядочную стрельбу по молившимся. В результате нападения был ранен 65-летний посетитель мечети, который смог обезвредить нападавшего.

Обвиняемый также подозревается в убийстве своей 17-летней сводной сестры. По данным СМИ, у девушки — китайские корни, она была удочерена женщиной, состоящей в гражданском браке с отцом преступника. По версии следствия, поводом для ее убийства стало либо то, что она знала о готовящейся атаке в мечети и пыталась предотвратить ее, либо расистские мотивы.

С 12 августа Филип Мансхаус содержится в следственном изоляторе по постановлению суда.