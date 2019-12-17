Подозреваемый проглотивший ложку и сбежавший из больницы, задержан

В Баку задержанный полицией мужчина сбежал из больницы в наручниках.

Как сообщает Report, инцидент произошел 15 декабря.

Житель Бардинского района, 36-летний Садыгов Эльгюн Шакир оглу был задержан сотрудниками Хатаинского районного управления полиции в качестве подозреваемого.

Он был размещен в изолятор временного содержания управления, где проглотил ложку. Мужчина был незамедлительно доставлен в Клинический медицинский центр №1. Под присмотром полиции Э.Садыгов был осмотрен врачом. Во время обследования ему удалось обмануть бдительность полиции и сбежать из окна больницы на 4-ом этаже.

В результате операции, проведенной правоохранительными органами, Э.Садыгов был обнаружен в собственном доме.