Подозреваемый по делу об убийстве посла Карлова не признал вину

Экс-сотрудник управления по информационным технологиям и связи Турции Хусейн Кётюдже не признал на суде вину в убийстве посла России в Анкаре Андрея Карлова, заявив, что его признательные показания были даны под пытками, сообщила РИА Новости адвокат Кётюдже Ханде Берктин.

Суд по делу об убийстве Карлова начался 8 января, дело рассматривает Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям. Все опрошенные в ходе первых слушаний подсудимые отвергли предъявленные им обвинения и отрицали свою причастность к преступлению.