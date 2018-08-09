Подозреваемых в покушении на Мадуро лишили депутатской неприкосновенности

Два депутата Национальной ассамблеи Венесуэлы от оппозиции — Хулио Борхес и Хуан Рекесенс — были лишены неприкосновенности по подозрению в причастности к покушению на президента Николаса Мадуро. Такое решение приняла в среду Конституционная ассамблея страны — учредительный орган, в котором нет ни одного оппонента исполнительной власти.

Парламент страны уведомил международные организации о лишении двух своих депутатов неприкосновенности, сообщил глава комитета по внутренней политике Дельса Солорсано.

«Мы напрямую связались с Управлением верховного комиссара ООН по правам человека, с Организацией американских государств, а также с мировым Межпарламентским союзом», — цитирует Солорсано радиостанция Union Radio.

Рекесенс и Борхес были упомянуты в числе причастных к покушению на президента Николаса Мадуро 4 августа одним из задержанных по этому делу. Видеозапись заявления обнародовали во вторник вечером.

Практически одновременно Рекесенс был задержан сотрудниками Боливарианской службы национальной разведки. Борхес назвал случившееся «не имеющим оправдания произволом».

В среду суд Венесуэла выдал санкцию на заочный арест Борхеса, находящегося не в стране, продлив содержание под стражей органами государственной безопасности Рекесенса.

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