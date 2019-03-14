Интерпол выдал международные ордера на арест 20 саудовцев по делу Кашикчи

Интерпол выдал международные ордера на арест 20 подданных Саудовской Аравии, подозреваемых в причастности к убийству в прошлом году в Турции саудовского журналиста Джемаля Кашикчи.

Как передает ТАСС, об этом сообщила в четверг газета «Дейли сабах».

По ее данным, Международная организация уголовной полиции (Интерпол) распространила в отношении двух десятков саудовцев «красные уведомления», означающие предписание о задержании. По данным газеты, ордера выданы в отношении членов команды, якобы прибывшей в Стамбул для убийства Кашикчи.

| 2019-03-14T21:49:05+00:00 15 марта 2019, 05:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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