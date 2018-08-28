Подозреваемые в убийстве 35-летнего мужчины в Хемнице арестованы

Обвиняемые по делу об убийстве в Хемнице (федеральная земля Саксония) — 23-летний гражданин Сирии и 22-летний гражданин Ирака — заключены под стражу в следственном изоляторе. Об этом в понедельник, 27 августа, сообщили в местной прокуратуре. В отношении обоих арестованных выдвинуты «обоснованные подозрения» в совершении преступления. Мужчинам вменяется в вину то, что они в ночь на 26 августа нанесли 35-летнему немцу несколько колотых ранений, в результате которых он скончался. Вскоре после инцидента мужчины предприняли попытку скрыться с мета происшествия, однако вскоре были задержаны.

Выяснение мотивов и обстоятельств произошедшего продолжается.

В конфликте, который произошел в воскресенье, 26 августа, около 3 часов ночи после городского праздника, приняли участие до 10 человек. В результате от ножевых ранений скончался один 35-летний мужчина, еще двое в возрасте 33 и 38 лет пострадали.

Между тем представители ряда левых и правых организаций вечером 27 августа провели демонстрации в Хемнице. Как сообщила в Twitter полиция Саксонии, столкновения, незначительные по масштабу, были зафиксированы в районе памятника Карлу Марксу. Правоохранительные органы незамедлительно вмешались в ситуацию, им удалось стабилизировать обстановку.

Русская служба DW

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