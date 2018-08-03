Подозреваемые в лесных пожарах последних дней лица, установлены

«Установлены лица, подозреваемые в наблюдающихся в последние дни лесных пожарах».

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил директор Департамента охраны биоразнообразия и развития особо охраняемых природных территорий министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Хикмет Ализаде.

По его словам, перешедшие 28 июля на территорию Алтыагаджского национального парка и охватившие территорию в 70 га пожары полностью потушены:

«Пожары продолжались 3 дня. Благодаря оперативности сотрудников местных структур министерства экологии и природных ресурсов и МЧС, а также авиационной группы, пожар был потушен».

Х.Ализаде отметил, что в связи с подозреваемыми лицами сделано обращение в правоохранительные органы: «Разбирательства продолжаются».

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