Подозреваемые в лесных пожарах последних дней лица, установлены

«Установлены лица, подозреваемые в наблюдающихся в последние дни лесных пожарах».

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил директор Департамента охраны биоразнообразия и развития особо охраняемых природных территорий министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Хикмет Ализаде.

По его словам, перешедшие 28 июля на территорию Алтыагаджского национального парка и охватившие территорию в 70 га пожары полностью потушены:

«Пожары продолжались 3 дня. Благодаря оперативности сотрудников местных структур министерства экологии и природных ресурсов и МЧС, а также авиационной группы, пожар был потушен».

Х.Ализаде отметил, что в связи с подозреваемыми лицами сделано обращение в правоохранительные органы: «Разбирательства продолжаются».

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| 2018-08-03T16:41:36+00:00 3 августа 2018, 17:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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